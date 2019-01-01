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الاحمد يلتقي وليد جنبلاط

الجمعة 14 يونيو 2019 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحمد يلتقي وليد جنبلاط


رام الله / سما /

 التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الاحمد ، رئيس الحزب التقدمي الاستراكي وليد جنبلاط بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور وامين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات وعضو قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي بهاء ابو كروم.
ونقل الاحمد خلال اللقاء تحيات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لجنبلاط وقيادة الحزب التقدمي الاستراكي وتقديرهم للموقف الثابت للحزب الاشتراكي والشعب اللبناني الشقيق وتصديه للمؤامرات التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية عبر سياسة الاستيطان الاستعماري وحجز الاموال الفلسطينية ومحاولة تغيير المعالم التاريخية والديمغرافية لعاصمة الدولة الفلسطينية القدس وخطة تحرك الادارة الامريكية لفرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني والامة العربية من خلال ما يسمى بصفقة القرن.
من جانبه جدد جنبلاط مواقفه الداعمة لانهاء الاحتلال الاسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة للاجئين وفق القرارات الدولية وخاصة القرار ١٩٤.
واشاد جنبلاط بالعمل البطولي الذي قام به الشاب الفلسطيني صابر مراد في التصدي للارهابي في مدينة طرابلس، داعياً بعض العنصريين ان يعيدوا حساباتهم ويوقفوا ترويج العنصرية تجاه الفلسطينيين في لبنان.
وتم التأكيد على تعزيز العلاقات التاريخية والتنسيق المشترك بين حركة فتح والحزب التقدمي الاشتراكي.

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