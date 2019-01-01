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طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على قطاع غزة

الجمعة 14 يونيو 2019 01:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على قطاع غزة


غزة / سما /

شنت طائرات الاحتلال الحربية فجر اليوم الجمعة عدة غارات  على أهدف في مدينة غزة .

وقصفت طائرات الاحتلال موقع تونس التابع للمقاومة جنوب شرق مدينة غزة .

ومن ثم عاودت الطائرات الحربية بعد وقت قصير قصف ذات الموقع اربع مرات .

كما قصفت منطقة الميناء الجديد في خانيونس جنوب قطاع غزة عدة مرات .

وكانت  وسائل اعلام عبرية، قالت مساء الخميس، إن صاروخا اطلق من قطاع غزة وسقط على منزل في مستوطنة سديروت في غلاف غزة.

ووفقا للقناة 13 العبرية، أصاب صاروخ أطلق من غزة بشكل مباشر مبنى في سديروت، لا أنباء عن إصابات.

يتبع ..

#الاحتلال #قصف #غزة

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