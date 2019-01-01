طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على قطاع غزة

غزة / سما /

شنت طائرات الاحتلال الحربية فجر اليوم الجمعة عدة غارات على أهدف في مدينة غزة .

وقصفت طائرات الاحتلال موقع تونس التابع للمقاومة جنوب شرق مدينة غزة .

ومن ثم عاودت الطائرات الحربية بعد وقت قصير قصف ذات الموقع اربع مرات .

كما قصفت منطقة الميناء الجديد في خانيونس جنوب قطاع غزة عدة مرات .

وكانت وسائل اعلام عبرية، قالت مساء الخميس، إن صاروخا اطلق من قطاع غزة وسقط على منزل في مستوطنة سديروت في غلاف غزة.

ووفقا للقناة 13 العبرية، أصاب صاروخ أطلق من غزة بشكل مباشر مبنى في سديروت، لا أنباء عن إصابات.

يتبع ..