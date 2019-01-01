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الصفدي: الأردن لم يقرر بعد المشاركة في ورشة البحرين

الخميس 13 يونيو 2019 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي: الأردن لم يقرر بعد المشاركة في ورشة البحرين


عمان /سما/

قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي الخميس إن الأردن لم يتخذ قراره بعد بخصوص المشاركة في ورشة البحرين نهاية الشهر الحالي، رغم إعلان مسؤول في البيت الأبيض أن مصر والاردن والمغرب ستشارك في المؤتمر.

وقال الصفدي في مقابلة بثتها قناة المملكة الحكومية مساء الخميس: "لم نعلن موقفنا رسمياً إزاء ورشة البحرين، ونمارس حقنا بأن نقيم ونتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، عندما نتخذ القرار سنعلنه بوضوح".

وأعلن البيت الابيض الأربعاء أن مصر والاردن والمغرب، الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة، ستشارك في ورشة البحرين.

وقال مسؤول كبير في الرئاسة الأميركية لوكالة فرانس برس إن هذه الدول الثلاث "أبلغتنا بانها ستحضر ورشة العمل هذه" من دون توضيحٍ على أيّ مستوى وما اذا كانت ستتمثل على مستوى وزاري أم لا.

من جهته، قال الصفدي: "نحن من يعلن مواقفنا، وعندما نتخذ قرارنا سنعلنه بوضوح وثقة".

وأكد: "ثوابتنا بما يتعلق بالقضية الفلسطينية أن لا حل إلا عبر انهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 عاصمتها القدس الشرقية".

وقال الصفدي إن المملكة إن شاركت "فإننا نشارك لنؤكد ثوابتنا لنقول موقفنا بوضوح وثقة (...) ومشاركتنا جزء من الاشتباك الإيجابي الذي يقوده الأردن دائماً".

وأضاف: "إذا لم نشارك نكون اتخذنا قرارنا بناء على التقييم"، مؤكداً: "هي ورشة عمل وليست نهاية التاريخ ولا بدايته".

وأكد الأردن مراراً أن أي طرح اقتصادي لمعالجة القضية الفلسطينية "لا يمكن أن يكون بديلاً لخطة سياسية شاملة لتنفيذ حل الدولتين" الذي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.

وقال الصفدي إنه "لا حل اقتصادي للصراع والحل سياسي ومقوماته واضحة"، مضيفاً: "أي شيء يطرح ولا ينسجم مع مواقفنا سنقول لا".

وأشار إلى تنسيق أردني فلسطيني بشكل كامل ومستمر "منطلقاتنا واحدة وثوابتنا واحدة".

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