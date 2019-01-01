يسسخاروف: الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة متدهورة والجهاد تلاحق حماس بشكل دائم

غزة / سما/

قال آفي يسسخاروف المحلل العسكري الاسرائيلي، الخبير في الشؤون العربية، مساء اليوم الخميس، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة متدهورة، البطالة ترتفع، مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار تتأخر، وحركة الجهاد تلاحق حماس بشكل دائم (بتشجيع إيراني، بالتأكيد) وتنادي إلى جولات قتال جديدة مع "إسرائيل".

وأضاف: وفي المقابل، تبذل السلطة الفلسطينية كل مجهود من أجل تخريب اقتصاد غزة أكثر ضمن خلاف حركة فتح الطويل مع حماس. وفق قوله.

ووفقا للمحلل العسكري، فإن حماس ترى الان فرصة التصعيد أمام هذه الضغوطات، حيث أن "إسرائيل" تقترب من الانتخابات، وهي تعلم من تجربتها الأخيرة أن الانتخابات تجعل نتنياهو ضعيفا أمام الضغوطات، لذا قد يكون هذا وقت جيد للحصول على تسهيلات جديدة، خاصة عبر وسيلتها المختبرة والناجحة، بواسطة تصعيدات محكمة للعنف.