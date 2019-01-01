  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يهدد "بجولة تصعيد قوية"

صور : سقوط صاروخ اطلق من غزة على مبني في سديروت واصابته بشكل مباشر

الخميس 13 يونيو 2019 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور : سقوط صاروخ اطلق من غزة على مبني في سديروت واصابته بشكل مباشر


غزة / سما/

قالت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، إن صاروخا اطلق من قطاع غزة وسقط على منزل في مستوطنة سديروت في غلاف غزة.

ووفقا للقناة 13 العبرية، أصاب صاروخ أطلق من غزة بشكل مباشر مبنى في سديروت، لا أنباء عن إصابات.

يأتي ذلك في أعقاب دوي صفارات الإنذار، مساء اليوم، في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في محيط قطاع غزة في المنطقة المعروفة إسرائيلية بـ"غلاف غزة".

وهدد جيش الاحتلال الاسرائيلي بانه "سيرد بقوة أكبر من الليلة الماضية" وفقا لما ذكرته القناة التلفزيونية الاسرائيلية الـ 13 مشيرة الى امكانية اندلاع جولة تصعيد جديدة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن القذيفة أصابة عمارة سكنية، مما تسبب بأضرار مادية، في حين، لم تسفر الإصابة المباشرة للمبنى السكني في "سديروت"، بوقوع إصابات بشرية.

وطالبت الشرطة، سكان "سديروت"، بعدم التجول في المنطقة حيث وقعت القذيفة، ومشيرة إلى أن قواتها تقوم بفحص المبنى، بينما يتعامل وحدة المتفجرات مع الجسم الذي سقط جراء انفجار القذيفة.

يتبع..

860x484 (2)
20190613091531

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يمنع ادخال الاموال القطرية إلى غزة و يبعث برسالة الى العمادي وهذا ما جاء فيها ..

مجددا .. استهداف ناقلتي نفط عملاقتين في الخليج

الاحتلال يقرر إغلاق البحر بشكل كامل على قطاع غزة حتى إشعار آخر

هل جولة تصعيد جديدة على الابواب؟ د. سفيان ابو زايدة

هيلي: أبو مازن كشف عن وجهه الحقيقي و الدول العربية بالأساس لا تهتم حقا بالفلسطينيين

شاهد : جيش الاحتلال يستخدم صور صلاح لمهاجمة غزة

اطلاق صاروخ من غزة على "اشكول" و الاحتلال يشن غارات جوية على القطاع

الأخبار الرئيسية

يديعوت : لن نتفاجئ إذا رأينا غداً حقائب المال تدخل الى حماس

مسؤول اسرائيلي: نتنياهو يتخلى عن سكان الغلاف بدلا من نزع سلاح حماس وتقوية السلطة وعودتها لغزة

القسام - حماس

حماس تهدد : تفاهمات التهدئة أو التصعيد

دبابات على حدود غزة

وزير إسرائيلي : الأسابيع المقبلة مصيرية إما حرب عنيفة مع غزة أو تهدئة

بحر غزة

توتر في غزة قبل استئناف مسيرات العودة واتصالات لاحتواء الموقف