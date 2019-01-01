صور : سقوط صاروخ اطلق من غزة على مبني في سديروت واصابته بشكل مباشر

غزة / سما/

قالت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، إن صاروخا اطلق من قطاع غزة وسقط على منزل في مستوطنة سديروت في غلاف غزة.

ووفقا للقناة 13 العبرية، أصاب صاروخ أطلق من غزة بشكل مباشر مبنى في سديروت، لا أنباء عن إصابات.

يأتي ذلك في أعقاب دوي صفارات الإنذار، مساء اليوم، في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في محيط قطاع غزة في المنطقة المعروفة إسرائيلية بـ"غلاف غزة".

وهدد جيش الاحتلال الاسرائيلي بانه "سيرد بقوة أكبر من الليلة الماضية" وفقا لما ذكرته القناة التلفزيونية الاسرائيلية الـ 13 مشيرة الى امكانية اندلاع جولة تصعيد جديدة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن القذيفة أصابة عمارة سكنية، مما تسبب بأضرار مادية، في حين، لم تسفر الإصابة المباشرة للمبنى السكني في "سديروت"، بوقوع إصابات بشرية.

وطالبت الشرطة، سكان "سديروت"، بعدم التجول في المنطقة حيث وقعت القذيفة، ومشيرة إلى أن قواتها تقوم بفحص المبنى، بينما يتعامل وحدة المتفجرات مع الجسم الذي سقط جراء انفجار القذيفة.

يتبع..