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نائبة محافظ نابلس تستقبل وزير الثقافة

الخميس 13 يونيو 2019 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائبة محافظ نابلس تستقبل وزير الثقافة


نابلس / سما /

 استقبلت نائبة محافظ نابلس، عنان الاتيرة، اليوم الخميس، وزير الثقافة الدكتور عاطف ابو سيف يرافقه وفد من الوزارة ضم مدير الثقافة في نابلس حمد الله عفانة، ومديرة المراكز الثقافية سماح الخاروف، وذلك بحضور مدير عام الشؤون الادارية والمالية في المحافظة جهاد رمضان، ومدير دائرة الثقافة محمد الحواري، ومدير العلاقات العامة حكيم ابو عيشة.

وأكدت الاتيرة على العلاقة التكاملية التي تربط المحافظة بالوزارة في العديد من القضايا على مبدأ الشراكة بين المؤسسات الثقافية والمجتمع المدني لإنجاح الفعاليات الثقافية المختلفة ومواجهة العراقيل والصعوبات كافة.

وأثنى أبو سيف على جهود وأداء محافظة نابلس، ودورها في احتضان الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تنظمها الوزارة على مدار العام، وأكد على أهمية تعزيز العمل التكاملي بين مختلف المؤسسات الثقافية الرسمية والأهلية.

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