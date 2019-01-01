أبو الغيط يطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

القاهرة /سما/

طالب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط، مجلس الأمن بتحمل مسئوليته في توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

وقال أبو الغيط، خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة العربية يوم الخميس:" أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية سيظل مصدرا للتوتر في المنطقة".

وأضاف أبو الغيط، أن الدول العربية مساهم رئيسي في دعم عمليات الإغاثة حول العالم.

وتابع، أن الجامعة العربية شريك رئيسي في جهود صون الأمن في العالم، مضيفا أن التدخلات الخارجية في الشؤون العربية والميليشيات تدحيات تواجه المنطقة.

وأوضح أبو الغيط، أن القادة العرب تضامنوا مع السعودية والإمارات ضد اعتداءات الحوثيين، مطالبا بتبني إجراءات مناسبة في تناول قضايا المنطقة.

وأكمل أبو الغيط، أنه لا بد من الارتقاء بمستوى التنسيق بين الجامعة ومنظمات الأمم المتحدة.