تل ابيب تصادق على تجمع جديد في مرتفعات الجولان

القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية الأحد المقبل على إنشاء تجمع سكاني جديد "هضبة ترامب" الذي يحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مرتفعات الجولان، عرفانا من الحكومة الإسرائيلية لاعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وذكر الاعلام الإسرائيلي، اليوم الخميس، ان جلسة الحكومة الإسرائيلية ستعقد بعد ظهر يوم الأحد في تجمع سيلا في مرتفعات الجولان، حيث سيصادقون على إقامة التجمع الجديد.

وجاء في مقترح القرار التي قدمتها سكرتاريا الحكومة للوزراء "تقديرا لجهود الرئيس الأميركي الخامس والأربعين، الرئيس دونالد ترامب، من أجل دولة إسرائيل في مجموعة واسعة من المجالات، تعرب عن امتناننا للاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تقرر الشروع في إنشاء تجمع جديد في الجولان يسمى هضبة ترامب".

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في آذار/مارس الماضي إعلانا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان. وقال ترامب في حينه في البيت الأبيض وإلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لقد جرى التخطيط لهذا الأمر منذ فترة".

ووصف نتنياهو في حينه الاعتراف بـ"التاريخي" وقال إن "مرتفعات الجولان ستظل إلى الأبد تحت السيطرة الإسرائيلية". وقال "لن نتخلى عنها أبدا". وخاطب ترامب قائلا "يأتي إعلانكم في وقت أصبحت فيه الجولان أهم بالنسبة لأمننا أكثر من أي وقت سابق". كما أعلنت الحكومة السورية في حينه أن اعتراف واشنطن بضم الجولان لإسرائيل "اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي" سوريا.

وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، صوتت الولايات المتحدة للمرة الأولى ضد قرار أممي يعتبر ضم إسرائيل للجولان "لاغيا وليس في محله". وكانت واشنطن لأول مرة تتخذ هذا الموقف.