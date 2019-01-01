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الأطر والمؤسسات الإعلامية تنجح في تجاوز الشكاوى القضائية بحق تلفزيون فلسطين والحياة الجديدة

الخميس 13 يونيو 2019 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأطر والمؤسسات الإعلامية تنجح في تجاوز الشكاوى القضائية بحق تلفزيون فلسطين والحياة الجديدة


غزة / سما/

اجتمع الإطار التنسيقي للأطر والمؤسسات الإعلامية لمتابعة إشكالية الشكاوى المقدمة بحق تلفزيون فلسطين و صحيفة الحياة الجديدة في القطاع مؤخراً وذلك بحضور رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف والناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم اليوم الخميس الموافق 13 يونيو 2019 في مقر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على سحب الشكاوي المقدمة للقضاء بحق تلفزيون فلسطين وصحيفة الحياه الجديدة وان تلتزم  المؤسسات الاعلامية الفلسطينية باخلاقيات العمل الإعلامي الوطني الذي يحافظ في النسيج الاجتماعي.

وياتي ذلك ضمن المبادرة التي كان قد تقدمت بها الاطر الصحفية والمؤسسات الاعلامية لحل هذه الاشكالية .

كما ناقش المجتمعون بروح المهنية والمسؤولية عدة قضايا وقد تم تجاوز عدد منها بما في ذلك تقديم التسهيلات لعمل الصحفيين والمؤسسات الاعلامية بما فيها تلفزيون فلسطين والسماح له بالعمل كباقي المؤسسات العاملة في غزة .

كما اتفق الجميع على  التواصل المستمر في حال حدوث اي اشكالية مع مؤسسة اعلامية او صحفي والعمل على حلها في إطار اجتماعات الاطر الصحفية والمؤسسات الاعلامية .
 
وقد ساد الاجتماع روح التفاهم والتعاون والنفس الإيجابي الوطني، والعمل على  متابعة العديد من القضايا التي تهم الاعلاميين والعمل على حلها .

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