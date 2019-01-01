الأحمد يبحث مع مدير عام الأمن العام اللبناني أوضاع المخيمات الفلسطينية

بيروت /سما/

بحث عزام الاحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، اليوم الخميس، مع المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتعزيز التعاون والتنسيق اللبناني الفلسطيني لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

كما جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية، والجهود والإجراءات التي يقوم بها الرئيس محمود عباس والقيادة لمواجهة الصفقات والورشات والمنتديات التي تستهدف إنهاء مشروعنا الوطني.

وجرى اللقاء بحضور: عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور.