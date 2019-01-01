أبو الرب: لا يوجد فرق بين المؤسسات الأهلية والرسمية وجميعنا نعزز صمود شعبنا

جنين / سما /

قال نائب محافظ جنين كمال أبو الرب إنه لا يوجد فرق بين المؤسسات الأهلية والرسمية، والجميع يقوم بواجبه من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا على الأرض.

وأشاد أبو الرب خلال مشاركته في ورشة عمل للمركز الدولي للثقافة والاتصال الانساني والعلاقات العامة في محافظة جنين، اليوم الخميس، حول دور المحافظة في دعم بناء المؤسسات المحلية، بجهود المؤسسة الأمنية في حفظ السلم الاهلي جنبا الى جنب مع المحافظة من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي.

وتطرق للحديث عن أهمية وجود جسم للعلاقات العامة في جميع المؤسسات كونهم الاقدر على نقل الصورة الحقيقية وآراء الشعب الى صناع القرار، داعيا الجميع الى الالتفاف خلف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لحرصه ودوره البارز في بناء مؤسسات المجتمع الفلسطيني، والعمل بإخلاص لإفشال "صفقة القرن" والمؤامرات التي تحاك ضد أبناء شعبنا.

من جهته، تحدث مدير المركز الدولي للثقافة والاتصال الانساني والعلاقات العامة أحمد المقدسي، عن كيف يكون مسؤول العلاقات العامة مبدعا وذلك من خلال عمله على تحسين الصورة الذهنية للمؤسسات باتباع الطرق الحديثة.

وأكد أن الجمهور يجب أن يكون على سلم أولويات أي مؤسسة، والإبقاء على اتصال دائم بهم حتى تبقى صورة المؤسسة مشرقة وطيبة، مشددا على دور العلاقات العامة في المؤسسة الفلسطينية في تطور مستمر بسبب الاهتمام بها من قبل الحكومة، متطرقا للحديث عن اهم الإنجازات والانشطة التي يقوم بها المركز أبرزها وضع توصيف وظيفي للعلاقات العامة.