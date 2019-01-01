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الأسرى في "عسقلان" يحسمون قرارهم بالشروع في إضراب عن الطعام الأحد المقبل

الخميس 13 يونيو 2019 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى في "عسقلان" يحسمون قرارهم بالشروع في إضراب عن الطعام الأحد المقبل


غزة / سما/

 أكّد الأسرى في معتقل "عسقلان" فشل جلسة المفاوضات بينهم وبين إدارة المعتقل التي جرت، اليوم الخميس، ليحسموا قرارهم بالشّروع في إضراب مفتوح عن الطّعام يوم الأحد المقبل 16 حزيران/ يونيو.

وأوضح نادي الأسير أن هذا القرار جاء بعد تعنّت إدارة المعتقل ورفضها تحقيق مطالب الأسرى، إضافة إلى تهديدها لهم خلال جلسة المفاوضات باتّخاذ إجراءات ضدهم في الفترات المقبلة.

يشار إلى أن أسرى معتقل "عسقلان" كانوا قد أعلنوا عن توجّههم نحو خطوة الإضراب لمواجهة الإجراءات التنكيلية التي تفرضها إدارة المعتقل بحقهم، والتي تصاعدت منذ نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي، من خلال تنفيذها اقتحامات وتفتيشات ليلية متكررة لقسم الأسرى وفرض غرامات، ونقل عدد من ممثلي الأسرى تعسّفيا، علما أن عدد الأسرى فيه (45) أسيرا.

وأعلن الأسرى عن أبرز مطالب الإضراب، وهي:

وقف الاقتحامات للغرف بشكل همجي ومسلّح.
إلغاء العقوبات التي فرضت على الأسرى بشكل جائر.
علاج المرضى وإجراء العمليات اللّازمة للأسرى التالية أسماؤهم (باسل النعسان، ياسر ربايعة، هيثم حلس، محمد براش)، وزراعة الأسنان للأسرى وإدخال أطباء مختصين.
تركيب أجهزة تبريد في رواق القسم.
تركيب مراوح كبيرة في ساحة القسم.
تبديل محطات التلفزيون.
عودة ممثل المعتقل.
إدخال الملابس بشكل منتظم وإدخال الكتب.
تجهيز غرفة لتجهيز الطعام.
زيادة أوقات الفورة.
التصوير مع الأهل والزوجة.
إعادة تشغيل الماء السّاخن خلال ساعات النهار.
تحديث سماعات الزيارة في غرف زيارة الأهل.
السماح بشراء الفواكه والخضراوات دون قيود.

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