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لجنة الانتخابات: انتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية/ الإعادة

الخميس 13 يونيو 2019 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

 أعلنت لجنة الانتخابات المركزية انتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض الخاصة بالانتخابات المحلية/الإعادة 2019، في 28 مركز تابع للهيئات المقرر اجراء الانتخابات فيها يوم 13 تموز المقبل.

وبينت اللجنة في بيان لها، أن مراكز التسجيل أغلقت أبوابها مساء اليوم الخميس، ووقف العمل ببرنامج التسجيل الالكتروني للناخبين من خلال صفحة اللجنة على الانترنت، وذلك في أعقاب انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للتسجيل "وفق قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته"، وجدول المدد القانونية المعلن.

وقالت إنها ستشرع مباشرة بمعالجة البيانات في مركز إدخال البيانات التابع لها في مدينة البيرة، تمهيدا لإصدار سجل الناخبين لنهائي، والذي ستجري بموجبه عملية الاقتراع.

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