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المالكي: جمهورية أذربيجان تنضم إلى مجموعة ال 77

الخميس 13 يونيو 2019 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي: جمهورية أذربيجان تنضم إلى مجموعة ال 77


رام الله / سما /

 أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، انضمام جمهورية أذربيجان إلى مجموعة الـــ 77 والصين.

وبين أن جمهورية أذربيجان، من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، تقدمت برسالة إلى دولة فلسطين بصفتها رئيس مجموعة الــ77 والصين للعام 2019، لتعبر عن رغبتها بالانضمام للمجموعة.

ورحب المالكي، باسم دولة فلسطين، بانضمام جمهورية أذربيجان الصديقة للمجموعة، داعياً الدول الأخرى النامية للانضمام لأكبر تكتل دولي يمثل شعوب البلدان النامية في مؤسسات المجتمع الدولي.

واعتبر المالكي هذا الانضمام بمثابة مؤشر نجاح لدولة فلسطين كرئيس لمجموعة ال 77 والصين، وخطوة تجاه تحقيقها للأهداف التي تطمح لها خلال ولايتها، بما في ذلك تعزيز مكانة المجموعة وفعاليتها من خلال توسيع العضوية لتشمل المزيد من الدول النامية، ما يساهم في تعزيز مكانة ومواقف المجموعة وأهدافها النبيلة، بالإضافة الى تعزيز مصداقيتها كممثل لشعوب الدول والبلدان النامية كافة، وما يرافق ذلك من عمل دؤوب لدولة فلسطين لتعزيز وحماية المنظومة الدولية متعددة الأطراف، وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وتقدم المالكي بالدعوة لكافة البلدان النامية للانضمام إليها، ما سيعزز مواقفها وتمثيل قضاياها وهمومها في المحافل الدولية بجعلها قضايا وهموم المجموعة ككل، وبما يخدم البشرية جمعاء، مشيراً إلى ما تختزنه هذه المجموعة من أهداف نبيلة وطموحات سامية تعود بالنفع على كافة دول وشعوب العالم، وتلامس هموم الأمم والشعوب دون استثناء، باعتبارها واحدة من أهم وأكبر المجموعات متعددة الأطراف التي تدافع عن القانون الدولي والإنسانية معاً، وتسعى  لأن تحمي نظام العلاقات الدولية متعددة الأطراف في سياق الهجمة الشعواء تجاه هذه المنظومة ومحاولات ضرب مبادئها ومبادئ القانون الدولي بعرض الحائط.

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