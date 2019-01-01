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مجدلاني: "التنمية الاجتماعية" تعمل على تطوير مظلة الحماية وبرامج التمكين الاقتصادي

الخميس 13 يونيو 2019 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: "التنمية الاجتماعية" تعمل على تطوير مظلة الحماية وبرامج التمكين الاقتصادي


رام الله / سما /

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إن لدى الوزارة رؤية وإرادة من أجل تطوير مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير برامج التمكين الاقتصادي، من أجل الانتقال من حالة الاحتياج إلى الإنتاج، عبر طرح مشاريع صغيرة تخدم الأسر الفقيرة وتوفر دخلا ثابتا لها.

جاء ذلك خلال لقائه مساء اليوم الخميس في مقر الوزارة  بمدينة رام الله، وفد منظمة العمل الدولية، الذي ضم منير قليبو ممثلها في دولة فلسطين، ومسؤولة المشاريع والبرامج في مكتب المنظمة رشا الشرفا، بحضور وكيل الوزارة داوود الديك.

وأضاف مجدلاني أن الوزارة تتطلع لشراكة جادة ومواصلة العمل في العديد من البرامج مع منظمة العمل الدولية.

وشدد مجدلاني على أن تقديم البرامج والتعاون يتم عبر القنوات الشرعية ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، التي تعمل وفق رؤية واضحة من أجل خدمة كافة الشرائح والفئات المستفيدة.

وأكد أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية من أهم أدوات الصمود السياسي في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا، نتيجة الحصار المالي والسياسي المفروض من قبل الاحتلال، وأن الوزارة تعمل على تطوير الأدوات وفق أجندتها بالشراكة مع كافة المؤسسات المحلية والدولية ذات الاختصاص للنهوض بهذا الملف.

من جانبها، أبدت منظمة العمل الاستعداد على مواصلة التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، والشراكة والعمل في هذا الملف الذي يقدم الخدمات لأكثر الفئات تهميشا وفقرا.

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