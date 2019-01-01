الزهار: دور السلطة في صفقة القرن مقبول ولكن لا أحد يعلم ما يجري في الخفاء

غزة / سما/

أكد محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، النائب في المجلس التشريعي، اليوم الخميس، ضرورة تفعيل المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال الإسرائيلي، ودعوة علماء المسلمين، أن يقولوا كلمة الدين في الذين يوافقون على صفقة القرن.



وقال الزهار في تصريحات صحفية، "لابد من مواجهة الخطط الإسرائيلية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، عبر العديد من الأساليب، من خلال تفعيل التجمعات الجماهيرية في القدس وبقية المقدسات، والعمل على قطع الطرق التي تربط الضفة بالمستوطنات، والاعلان عن تقدير مواقف الدول الإسلامية، وحثها على رفض الصفقة".



و أضاف الزهار: "إن دور السلطة الفلسطينية في صفقة القرن مقبول لدى العديد من الجهات حتى الآن، فهي رفضت في الظاهر، ولا أحد يعلم ما يجري في الخفاء مع حلفائها".



واردف: "إن السلطة تعرف أن الموافقة على الصفقة، تعني انتهاء الدولة التي لازالوا يحلمون بها، وقبولهم للصفقة، يعني خيانتهم لتضحيات الفلسطينيين".



وحول تصريحات السفير الأمريكي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان، شدد الزهار، أنها جاءت دعماً لليمين الإسرائيلي، بسبب فشل تطبيق (صفقة القرن) دولياً، لأنها تناقض القرارات الدولية الصادرة سابقاً، ولأن الدول لم تتعاطَ مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية.



وأشار الزهار الى أنه ليس من المتوقع أن يتخذ ترامب المزيد من الخطوات، فقد أوقف كافة الإجراءات، ولأن الإشكاليات في الإدارة الأمريكية كبيرة بين مجموعة ترامب مثل كوشنر الذي لا يعرف شيئًا عن دور الدين وخاصة الإسلام في السياسة وبين أصحاب الخبرة مثل العاملين في الخارجية وأصحاب الدراسات الإستراتيجية.