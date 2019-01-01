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سلسلة فعاليات في محافظات الوطن السبت المقبل رفضا لورشة البحرين

الخميس 13 يونيو 2019 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلسلة فعاليات في محافظات الوطن السبت المقبل رفضا لورشة البحرين


رام الله / سما /

أقرت القوى الوطنية سلسلة من الفعاليات في محافظات الوطن لإيصال صوت شعبنا الرافض لورشة البحرين وصفقة القرن ضمن مخططات الادارة الامريكية ودولة الاحتلال في تصفية القضية الفلسطينية، وتأكيدا على التفاف شعبنا حول القيادة وموقفها الثابت والرافض لهذه المؤامرات والمتمسك بحقوقنا الوطنية.

وقال منسق القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر في حديث اذاعي، اليوم الخميس ، أن اولى هذه الفعاليات ستنظم غدا الجمعة بمسيرة ستنطلق من بلدة جيبيا رفضا لمخطط استيطاني سيستولي على اراضيها لربط مستوطنات شمال غرب رام الله، مضيفا ان صلاة الجمعة ستقام على الاراضي المهددة بالمصادرة.

واشار بكر الى تنظيم فعاليات مركزية في جميع محافظات الوطن تبدأ يوم السبت المقبل من وسط مدينة رام الله بمسيرة حاشدة رفضا لورشة البحرين المشبوهة وتستمر حتى يومي الرابع والخامس والعشرين من هذا الشهر، بالتزامن مع انعقادها في المنامة لإيصال رسالة واضحة بأن شعبنا يرفض مقايضة حقوقه الوطنية بوهم السلام الاقتصادي المزعوم، وان اي استقرار او ازدهار يبدأ بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية والاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة.

ولفت بكر الى اجراء اتصالات مع عدد من الاحزاب العربية والنقابات والاتحادات في مختلف الدول العربية من اجل تنظيم وقفات احتجاجية شعبية واسعة رفضا لورشة البحرين التأمريه الهادفة الى تصفية قضيتنا الوطنية.

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