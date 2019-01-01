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الطيراوي: حملة تستهدف اغتيال سمعة اركان القيادة الفلسطينية باسلوب خطير

الخميس 13 يونيو 2019 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيراوي: حملة تستهدف اغتيال سمعة اركان القيادة الفلسطينية باسلوب خطير


رام الله / سما /

اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي ان حملة تستهدف اغتيال سمعة اركان القيادة الفلسطينية تقودها مجموعة من العملاء الصغار وهم ادوات رخيصة تعمل لدى الجانبين الاميركي والاسرائيلي.

وقال الطيراوي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية اليوم ، ان هدف هذه الحملة المسمومة اغتيال سمعة القيادة لإظهار ان القيادة غير مؤهلة لقيادة الشعب الفلسطيني في اسلوب جديد وخطير لانهم لا يستطيعون محاصرتها عسكريا.

واوضح الطيراوي ان حملات تشويه سمعة القيادة تأتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة والتي تتبع معظمها لحركة حماس وتقوم بين حين اخر بتشويه سمعة احد القيادات .

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