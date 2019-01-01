أنقرة تعلن عدم التوصل بعد إلى وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب السورية

انقرة /سما/

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم الخميس أنه "ليس ممكناً" القول إنه تمّ التوصل إلى وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا مناقضاً بذلك إعلان الجيش الروسي في هذا الاتجاه.

وقال تشاوش أوغلو في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان "نسعى جاهدين مع روسيا لوقف هذه الهجمات. ليس ممكناً القول إنه تمّ التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار". وأعلن الجيش الروسي مساء الأربعاء التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة تركيا وروسيا، في إدلب التي شهدت تصعيدا في الأسابيع الماضية بين قوات النظام والفصائل المنتشرة في المنطقة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام.