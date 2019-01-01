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المصري: نبحث تقديم دعم مالي لموازنة الحكومة الفلسطينية

الخميس 13 يونيو 2019 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
المصري: نبحث تقديم دعم مالي لموازنة الحكومة الفلسطينية


رام الله / سما /

أعلن رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، اليوم الخميس، أن اجتماعا سيعقد خلال الأسبوعين القادمين لرجال أعمال فلسطينيين من الداخل والخارج لإقرار الدعم الذي يمكن أن يقدموه لموازنة الحكومة لمواجهة الأزمة المالية الحالية التي تمر بها الحكومة.

وقال المصري لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية، إن اجتماعا عقد بالأمس مع سلطة النقد للتباحث حول حجم العجز المادي الناتج عن الحصار المالي الذي تفرضه أمريكا وإسرائيل على شعبنا وحجم الدعم المادي الذي يمكن ان يقدمه رجال الأعمال للمساعدة في سد العجز.

وأضاف المصري، إن الجميع يقف في خندق واحد مع القيادة والرئيس محمود عباس في مواجهة المؤامرة على القضية الفلسطينية لاسيما صفقة القرن مشددا على رفض رجال الأعمال الفلسطينيين المشاركة في أي ورشة أو مؤتمر لا يشمل رؤية واضحة لحل القضية الفلسطينية في إشارة إلى ورشة البحرين مؤكدا أن القضية سياسية وليست اقتصادية .

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