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مسؤول اسرائيلي: نتنياهو يتخلى عن سكان الغلاف بدلا من نزع سلاح حماس وتقوية السلطة وعودتها لغزة

الخميس 13 يونيو 2019 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول اسرائيلي: نتنياهو يتخلى عن سكان الغلاف بدلا من نزع سلاح حماس وتقوية السلطة وعودتها لغزة


القدس المحتلة / سما /

علق عضو الكنيست ألون شوستر من حزب (أزرق أبيض)، اليوم الخميس، على سماح اسرائيل بادخال الاموال القطرية على قطاع غزة رغم اطلاق البالونات الحارقة صوب مستوطنات الغلاف.

وبحسب موقع القناة 7 العبرية، قال شوستر:  لا أعرف كم من الدولارات هذه المرة سينتقل نتنياهو إلى حماس مقابل هدوء آخر، ما نراه أن "المشتبه به في قضايا فساد" يفضل التعامل مع شؤونه الشخصية والقانونية، بدلا من التعامل مع جذر مشكلة "إرهاب" حماس من قطاع غزة.

وأضاف:  نتنياهو يحتفظ بكل القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لإسرائيل في داخل المستودعات لأنه يعتبر قوة سكان غلاف غزة أقوى من أي صاروخ، وبذلك يتخلى عن السكان الذين يعيشون بالقرب من السياج ويتركهم ليكونوا العمود الفقري "لدولة إسرائيل"، بدلاً من تقوية السلطة الفلسطينية ومساعدتها على العودة إلى قطاع غزة ونزع سلاح حماس.
 

ترجمة: مؤمن مقداد

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