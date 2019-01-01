المستشار سعد يؤكد أهمية دور "الصليب الأحمر" وضرورة التنسيق الدائم

رام الله / سما /

أكد رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سعد، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصيب الأحمر وضرورة التنسيق والتعاون معها بشكل دائم.

وبحث المستشار سعد مع نائب وحدة الحماية في الصليب الأحمر ميخيتو كواساكي، والمستشار القانوني كارول نجاريان، اليوم الخميس، دور القضاء في الرقابة على التعامل مع الموقوفين في أماكن التوقيف في الضفة الغربية.

وشدد سعد على أن القضاء يقوم بزيارات عدة مفاجئة لمراكز التوقيف من أجل الاطلاع على أوضاع الموقوفين، والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم.

بدورها، أكد كواساكي ضرورة التواصل باستمرار مع القضاء من أجل ضمان التعاون والتنسيق الفعال والمثمر لتقديم الخدمات اللازمة للموقوفين في أماكن التوقيف ضمن المعايير الدولية الموصى بها وأثناء تنقل الموقوفين الى المحاكم.