  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المستشار سعد يؤكد أهمية دور "الصليب الأحمر" وضرورة التنسيق الدائم

الخميس 13 يونيو 2019 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
المستشار سعد يؤكد أهمية دور "الصليب الأحمر" وضرورة التنسيق الدائم


رام الله / سما /

 أكد رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سعد، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصيب الأحمر وضرورة التنسيق والتعاون معها بشكل دائم.

وبحث المستشار سعد مع نائب وحدة الحماية في الصليب الأحمر ميخيتو كواساكي، والمستشار القانوني كارول نجاريان، اليوم الخميس، دور القضاء في الرقابة على التعامل مع الموقوفين في أماكن التوقيف في الضفة الغربية.

وشدد سعد على أن القضاء يقوم بزيارات عدة مفاجئة لمراكز التوقيف من أجل الاطلاع على أوضاع الموقوفين، والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم.

بدورها، أكد كواساكي ضرورة التواصل باستمرار مع القضاء من أجل ضمان التعاون والتنسيق الفعال والمثمر لتقديم الخدمات اللازمة للموقوفين في أماكن التوقيف ضمن المعايير الدولية الموصى بها وأثناء تنقل الموقوفين الى المحاكم.

الأكثر قراءة اليوم

اشتيه: للمرة الاولى تمت مساواة رواتب غزة والضفة ويتحدث عن المخرج الأساسي من الأزمة المالية

بعد تصريحات واشنطن.. المغرب والاردن توضحان حقيقة مشاركتهما في مؤتمر المنامة الاقتصادي

"كان": تكثيف إطلاق البالونات تصعيد متعمد من حماس والجيش يستعد للرد

مجددا .. استهداف ناقلتي نفط عملاقتين في الخليج

الاحتلال يقرر إغلاق البحر بشكل كامل على قطاع غزة حتى إشعار آخر

السلطة توضح موقفها من الاموال والمشاريع التي سيتم الإعلان عنها بورشة المنامة

هل جولة تصعيد جديدة على الابواب؟ د. سفيان ابو زايدة

الأخبار الرئيسية

مسؤول اسرائيلي: نتنياهو يتخلى عن سكان الغلاف بدلا من نزع سلاح حماس وتقوية السلطة وعودتها لغزة

القسام - حماس

حماس تهدد : تفاهمات التهدئة أو التصعيد

دبابات على حدود غزة

وزير إسرائيلي : الأسابيع المقبلة مصيرية إما حرب عنيفة مع غزة أو تهدئة

بحر غزة

توتر في غزة قبل استئناف مسيرات العودة واتصالات لاحتواء الموقف

رواتب- ارشيف

الاحتلال يمنع ادخال الاموال القطرية إلى غزة و يبعث برسالة الى العمادي وهذا ما جاء فيها ..