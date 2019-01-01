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قفزة في أسعار النفط بعد أنباء استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان

الخميس 13 يونيو 2019 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
قفزة في أسعار النفط بعد أنباء استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان


مسقط /سما/

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الخميس، مع تصاعد التوترات في منطقة الخليج بعد تعرض ناقلتي نفط لانفجارين كبيرين في مياه بحر عُمان.

وجرى تداول عقود مزيج "برنت" العالمي بحلول الساعة 09:22 بتوقيت غرينيتش، عند 61.07 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.83% عن التسوية السابقة.

فيما تم تداول المزيج الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 51.71 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1.17% عن مستوى الإغلاق السابق.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتين محملتين بالنفط.

وتتخوف أسواق النفط من تأخر إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، في ظل تهديد متزايد للشحنات في هذه المنطقة بسبب التوترات السياسية بين أمريكا وإيران، وتعرض ناقلات نفط لأعمال إرهابية.

وما تزال الأسواق تنتظر قرارا من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين آخرين بشأن ما إذا كانوا سيواصلون تخفيض الإمدادات التي أدت إلى صعود الأسعار بأكثر من 30% منذ بداية

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