أعمال توسعة بمعسكر للاحتلال في عصيرة القبلية

نابلس / سما /

شرعت آليات تابعة للاحتلال، اليوم الخميس، بتوسعة معسكر الجيش المقام على اراضي بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية حافظ صالح أن رافعة كبيرة تواجدت منذ الصباح داخل المعسكر، فيما يبدو أنها تستعد لوضع "كرفانات".

وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت المجلس القروي إخطارات بوضع اليد على 5 دونمات و455 مترا من أراضي البلدة لتوسعة المعسكر، وأمهلتهم مدة سبعة أيام للاعتراض.

وأشار صالح إلى أن المجلس القروي باشر منذ تسلمه الاخطارات تحضير الأوراق الثبوتية بالتنسيق مع هيئة مكافحة الجدار والاستيطان، للسير بالإجراءات القانونية لمواجهة هذا القرار.