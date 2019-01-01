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أعمال توسعة بمعسكر للاحتلال في عصيرة القبلية

الخميس 13 يونيو 2019 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعمال توسعة بمعسكر للاحتلال في عصيرة القبلية


نابلس / سما /

 شرعت آليات تابعة للاحتلال، اليوم الخميس، بتوسعة معسكر الجيش المقام على اراضي بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية حافظ صالح أن رافعة كبيرة تواجدت منذ الصباح داخل المعسكر، فيما يبدو أنها تستعد لوضع "كرفانات".

وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت المجلس القروي إخطارات بوضع اليد على 5 دونمات و455 مترا من أراضي البلدة لتوسعة المعسكر، وأمهلتهم مدة سبعة أيام للاعتراض.

وأشار صالح إلى أن المجلس القروي باشر منذ تسلمه الاخطارات تحضير الأوراق الثبوتية بالتنسيق مع هيئة مكافحة الجدار والاستيطان، للسير بالإجراءات القانونية لمواجهة هذا القرار.

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