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خامنئي لرئيس وزراء اليابان: لن تتفاوض مع أميركا وترامب لا يستحق رسالة

الخميس 13 يونيو 2019 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي لرئيس وزراء اليابان: لن تتفاوض مع أميركا وترامب لا يستحق رسالة


وكالات

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن المرشد الأعلى علي خامنئي أبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي استقبله اليوم الخميس بأن طهران لن تتفاوض مع أميركا، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترامب لا يستحق رسالة من إيران.
وقال خامنئي إن الأميركيين ليسوا أهلاً للتفاوض في ظل الحرب الاقتصادية التي يشنونها، مكرراً تأكيده أن "ترامب لا يستحق أن نرد عليه الآن ولا لاحقاً".
رئيس الوزراء الياباني أكد من جهته أن الأمن في المنطقة ضروري لكل العالم ويخدم المصلحة الإيرانية أيضاً، قائلاً "سأحاول جاهداً وضع حد لهذا التوتر .. هذا هو سبب مجيئي.. لا نريد حرباً جديدة في الشرق الأوسط وزيارتي هذه هي خطوة أولى نحو السلام".
وقال آبي "المرشد الإيراني أبلغني بألا نيّة لدى طهران لصنع أسلحة نووية أو استخدامها".
ويواصل آبي زيارته لطهران، حيث التقى أمس الأربعاء مع الرئيس حسن روحاني. ودعا آبي إلى ضرورة التصدي لأي اشتباك عسكري محتمَل في المَنطقة، فيما قال روحاني إن بلاده لن تبدأَ أي حرب، محذّراً من أنها "سترد بحزم إذا فرضت عليها".
روحاني رأى أن "التوتر في المنطقة هو بسبب الحرب الاقتصادية التي تفرضها واشنطن علينا وإذا توقفت فسنشهد تحولاً إيجابياً جداً في المنطقة"، آملاً أن تكون زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى طهران هذه التحولات.
وبالتزامن، أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شركة عراقية بتهمة التعاون مع حرس الثورة الإيراني.
الجدير ذكره أن رئيس الوزراء الياباني بدأ زيارة رسمية لطهران هي الأولى لرئيس حكومة ياباني منذ أكثر من أربعين عاماً.
 

#خامنئي #رئيس وزراء اليابان #ترامب

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