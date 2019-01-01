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الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 4800 دونم من اراضي جنوب وشرق الخليل

الخميس 13 يونيو 2019 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وما يسمى "مسؤول املاك الحكومة واملاك الغائبين"، بمصادرة ووضع اليد على اراض تقع في بلدتي يطا وبني نعيم جنوب شرق الخليل، تبلغ مساحتها حوالي 4800 دونم .

واكد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، أن قوات الاحتلال وخلال شهر رمضان سلمت الأهالي اخطارات بوقف العمل ووضع اليد، على اراض في منطقة بيرين، وخله الفرن، وعين الشنار، وامهلتهم مدة 45 يوما للاعتراض بدءا من تاريخ 25/ 5 للحوض الطبيعي رقم (9)، والذي يشمل اراض تابعة لمدينة الخليل وبلدتي بني نعيم ويطا.

وأوضح أن قرار الاستيلاء جاء لصالح توسيع مستوطنة "بني حيفر" المقامة على اراضي المواطنين جنوب شرق بلدة بني نعيم.

#الاحتلال

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