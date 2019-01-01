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سحب قرعة بطولة كرة القدم الشاطئية للهواة

الخميس 13 يونيو 2019 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
سحب قرعة بطولة كرة القدم الشاطئية للهواة


غزة / سما /

سحبت اللجنة الأولمبية الفلسطينية الخميس, قرعة بطولة كرة القدم الشاطئية للهواة, بتمويل من حكومة اليابان, وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, وإشراف اتحاد القدم.

وتقام البطولة يوم 26 الشهر الجاري على ملعب استراحة الشرطة غرب غزة, بمشاركة 8 فرق بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة مدة يوم واحد.

وجاءت القرعة على الشكل التالي:

1- يافا - الصبرة.

2- ثوار الشمال - اتحاد الشاطئ.

3- اتحاد الزيتون - القادسية.

4- المشاهرة - شباب عسقولة.

ويشرف على البطولة عماد التتري، وعبد الحميد مهنا، وإبراهيم ابو العيش، وعماد هاشم.

#الشاطئية

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