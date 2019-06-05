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الدفاع المدني: نفذنا 943 تدخلا لإخماد حرائق وانقاذ خلال اسبوع

الخميس 13 يونيو 2019 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال جهاز الدفاع المدني إنه نفذ 943 تدخلا لإخماد حرائق وانقاذ خلال اسبوع  (من الأربعاء 5/6/2019 وحتى الخميس 13/6/2019).

وأوضحت ادارة العمليات المركزية للدفاع المدني في تقريرها الاسبوعي الذي نشرته اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 943 نداء استغاثة، منها 835 تدخل اطفاء و 108 تدخل انقاذ.

وأشار الى أنه تم تسجيل التدخل في 685 حريق اعشاب امتدت ووصلت الى الاشجار والممتلكات الأخرى وتسببت بخسائر مادية مختلفة، واستمر العمل فيها لساعات طويلة من اكثر من مركز.

واضاف التقرير ان الطواقم تعاملت مع 25 حادث سير نتجت عنها حالتا وفاة و53 اصابة مختلفة.

من جانب آخر نفذت ادارة الوقاية والسلامة العامة 1200 جولة ميدانية منحت خلالها 222 تصريحا للمنشآت المستوفية لشروط السلامة، واصدرت تصاريح لـ 174 مصعدا مستوفية للاشتراطات، كما نفذت ادارة التدريب ثلاث دورات في علوم الدفاع المدني استفاد منها 235 متدربا.

#الدفاع المدني

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