الخارجية: الاتفاق على تفعيل التعاون الثنائي بين فلسطين ولوكسمبورغ

رام الله / سما /

اتفقت وزارتا خارجية دولة فلسطين ولوكسمبورغ، اليوم الخميس، على تفعيل التعاون الثنائي وتوسيعه، ليشمل مجالات اقتصادية، ومالية، وتعليمية، وثقافية.

جاء ذلك في اجتماع عقده وفدا الوزارتين على مستوى عال في مقر خارجية لوكسمبورغ، حيث ترأس الوفد الفلسطيني مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفيرة أمل جادو، وعن الجانب اللكسمبورغي المدير السياسي لقطاع العلاقات الثنائية السفير اوليفر مايس، بحضور السفير الفلسطيني لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

ووضعت السفيرة جادو نظراءها في صورة آخر مستجدات الساحة السياسية الفلسطينية والإقليمية، مشددة على خطورة تداعيات السياسات الإسرائيلية العنصرية الممنهجة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وممتلكاته وحقوقه الانسانية في ظل الدعم الذي تتلقاه من الادارة الاميركية لتمرير ما يسمى بصفقة القرن.

كما اشادت بمواصلة دعم لوكسمبورغ للقيادة الفلسطينية في مسعاها لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنة الدعم السياسي والمالي لوكالة "الأونروا" لما يمثله ذلك من أهمية لدعم القضية الفلسطينية على مستوى قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم بالعودة طبقا لقرارات الشرعية الدولية.

من جهته، أكد السفير مايس التزام بلاده الداعم لحل الدولتين والرافض للاستيطان المخالف للقوانين الدولية مشيراً إلى رغبة حكومة لوكسمبورغ بتوطيد العلاقة مع فلسطين في مجالات مختلفة.

واتفق الطرفان على أهمية انتظام عقد المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية، بما في ذلك تبادل الزيارات بين الطرفين على مستوى وزراء الخارجية، اضافة الى عقد لجنة مشتركة تشمل قطاعات مختلفة.

وحضر الاجتماع المستشار حسان بلعاوي مسؤول العلاقات الثنائية في سفارة فلسطين لدى بلجيكا، ومدير عام دائرة العلاقات الدولية ليلى صبيح ممثلة عن وزارة المالية، ومدير عام السياسات الدولية بشائر الرشق ممثلة عن وزارة الاقتصاد الوطني، وملحق دبلوماسي نادين أبو الهيجا مسؤول الملف الثنائي.

فيما ضم الجانب اللكسمبورغي نائب المدير السياسي لقطاع العلاقات الثنائية اوليفر بالدوف، ومسؤول ملف الشرق الاوسط وشمال افريقيا جوزيف سينجر، ومسؤول ملف "الاونروا" جان دامي، ومسؤولة ملف فلسطين إيمان متهني، وممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية اللكسمبورغية.

يذكر ان وفد الخارجية كان قد عقد قبل يومين جلسة مشاورات مع وزارة الخارجية البلجيكية، وذلك في اطار تحرك دبلوماسي نشط تقوم به لعدد من الدول الأوروبية.