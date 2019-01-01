رئيس مجلس أشكول : منذ سنة ونصف نعيش طقوسًا من الهلوسة

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس المجلس الإقليمي في أشكول، غادي ياركوني، اليوم الخميس، "إننا نعيش في طقوس من الهلوسة منذ سنة ونصف، بسبب البالونات الحارقة التي يتم إطلاقها من قطاع غزة".

ونقل موقع "0404" العبري عن ياركوني قوله، "في غزة، يطلقون البالونات الحارقة التي تسبب الحرائق، ثم يفرض الجيش الإسرائيلي عقوبات، ثم يطلقون الصواريخ، ثم نجد أنفسنا في جولة تصعيد عنيفة مدتها 48 ساعة".

وأضاف قائلاً: "11 جولة من هذا القبيل انتهت بلا شيء"، متابعًا "الطقوس تكرر نفسها، لا يمكننا أن نوضح للمستوطنين السياسة المتعلقة بالموضوع وتبريرها، لأننا لا نعرف ماهية السياسة، نتوقع تغييرا جذريا في هذا الواقع".