  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس مجلس أشكول : منذ سنة ونصف نعيش طقوسًا من الهلوسة

الخميس 13 يونيو 2019 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس مجلس أشكول : منذ سنة ونصف نعيش طقوسًا من الهلوسة


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس المجلس الإقليمي في أشكول، غادي ياركوني، اليوم الخميس، "إننا نعيش في طقوس من الهلوسة منذ سنة ونصف، بسبب البالونات الحارقة التي يتم إطلاقها من قطاع غزة".

ونقل موقع "0404" العبري عن ياركوني قوله، "في غزة، يطلقون البالونات الحارقة التي تسبب الحرائق، ثم يفرض الجيش الإسرائيلي عقوبات، ثم يطلقون الصواريخ، ثم نجد أنفسنا في جولة تصعيد عنيفة مدتها 48 ساعة".

وأضاف قائلاً: "11 جولة من هذا القبيل انتهت بلا شيء"، متابعًا "الطقوس تكرر نفسها، لا يمكننا أن نوضح للمستوطنين السياسة المتعلقة بالموضوع وتبريرها، لأننا لا نعرف ماهية السياسة، نتوقع تغييرا جذريا في هذا الواقع".

#حرائق #غزة #مستوطنات

الأكثر قراءة اليوم

اشتيه: للمرة الاولى تمت مساواة رواتب غزة والضفة ويتحدث عن المخرج الأساسي من الأزمة المالية

بعد تصريحات واشنطن.. المغرب والاردن توضحان حقيقة مشاركتهما في مؤتمر المنامة الاقتصادي

"كان": تكثيف إطلاق البالونات تصعيد متعمد من حماس والجيش يستعد للرد

تنويه هام لطلبة الثانوية العامة "الانجاز" 2019 في فلسطين

الاحتلال يقرر إغلاق البحر بشكل كامل على قطاع غزة حتى إشعار آخر

مجددا .. استهداف ناقلتي نفط عملاقتين في الخليج

السلطة توضح موقفها من الاموال والمشاريع التي سيتم الإعلان عنها بورشة المنامة

الأخبار الرئيسية

القسام - حماس

حماس تهدد : تفاهمات التهدئة أو التصعيد

دبابات على حدود غزة

وزير إسرائيلي : الأسابيع المقبلة مصيرية إما حرب عنيفة مع غزة أو تهدئة

بحر غزة

توتر في غزة قبل استئناف مسيرات العودة واتصالات لاحتواء الموقف

رواتب- ارشيف

الاحتلال يمنع ادخال الاموال القطرية إلى غزة و يبعث برسالة الى العمادي وهذا ما جاء فيها ..

حماس - اسرائيل

مسؤول كبير في حماس: لا نشعر أن إسرائيل تحترم الاتفاقيات و الموقف سيتصاعد