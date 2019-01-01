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حماس تهدد : تفاهمات التهدئة أو التصعيد

الخميس 13 يونيو 2019 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تهدد : تفاهمات التهدئة أو التصعيد


غزة / سما /

هددت حركة حماس، اليوم الخميس، بأن استمرار مماطلة إسرائيل في تنفيذ تفاهمات التهدئة في قطاع غزة سيقابله تصعيد بمسيرات العودة.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في مقابلة مع وكالة "شينخوا" إن السلوك الإسرائيلي مع قطاع غزة "يظهر مراوغة ومماطلة متعمدة في التنصل من تفاهمات التهدئة وتكريس الحصار على القطاع".

وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول التلكؤ والمراوغة في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها عبر الوسطاء، وهذا السلوك سيدفع شعبنا الفلسطيني إلى تصعيد مسيرات العودة وأدواتها بشكل أكبر".

وأشار القانوع إلى أن "استمرار المماطلة الإسرائيلية سيغير طبيعة المرحلة المقبلة ولن نقبل باستمرار المراوغة في كل القضايا التي تتعلق بالشأن الإنساني والإغاثي لقطاع غزة".

يأتي ذلك فيما شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم غارة جوية على قطاع غزة استهدفت أرضا زراعية في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة من دون وقوع إصابات.

ومن المقرر أن تشهد الأطراف الشرقية لقطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل تظاهرات يوم غد الجمعة ضمن مسيرات العودة بعد أن كان قد تم تعليقها يوم الجمعة الماضية بسبب حلول عيد الفطر.

وأعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة في قطاع غزة عن إطلاق اسم (لا لضم الضفة الغربية) خلال احتجاجات يوم غد، داعية إلى أوسع مشاركة شعبية فيها.

#حماس #اسرائيل #تهدئة

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