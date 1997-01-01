مجلس الخدمات المشترك ينجز مشروع كنس الرمال الزائدة من الشوارع

غزة / سما /

أنهى مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة لمحافظتي غزة والشمال، مشروع كنس الرمال الزائدة من شوارع مدينة غزة ومدن شمال القطاع، بالشراكة مع وزارة العمل الفلسطينية من خلال برنامج طموح (2)، بتمويل من دولة قطر.

واستغرق المشروع الذي نفذ على مراحل عدة، 3 أشهر مستهدفًا ثماني بلديات من محافظتي غزة والشمال وهي: (غزة، جباليا، بيت لاهيا، بيت حانون، أم النصر، المغراقة، الزهرة، وادي غزة).

وشملت أعمال المشروع تنظيف الأحياء والمربعات السكنية والشوارع الرئيسية، وتجهيز الاستعدادات اللازمة لحالات الطوارئ كتنظيف مصارف مياه الأمطار، إضافة إلى إزالة الأعشاب الضارة من مفارق الطرق وعلى امتدادها، وخفض مستوى الرمال في الجزر، وإزالة المكبات العشوائية، وتنظيف المقابر والأماكن الأثرية.

وتمكن نحو 443 عاملاً ومشرفًا ضمن المشروع، من تجميع وإزالة 10030 طنًا من الرمال الزائدة في شوارع غزة والشمال والتي بلغ مجموع أطوالها 315 كيلو متر، على مدار 199 ألف ساعة تشغيلية.

وساهم هذا المشروع في تحقيق أهداف عدة، أهمها: تحسين الوضع البيئي في غزة والشمال من خلال تحسين النظافة العامة، وتطوير عمل الإدارة العامة للصحة والبيئة في البلديات المستهدفة في مجال النظافة، وتوفير فرص عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل.

ومن أبرز التحديات والصعوبات التي واجهت المشروع، العجز في توفير المعدات والأدوات وعوامل السلامة المهنية، وقلة عدد المفروزين من الأيدي العاملة، إضافة إلى وجود بعض الشوارع الترابية التي تؤثر سلباً على نظافة الشوارع المعبدة والحاجة إلى تنظيفها بشكل دائم.

يذكر أن مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة لمحافظتي غزة والشمال، هو مؤسسة غير ربحية تأسست عام 2017، بقرار من وزير الحكم المحلي، طبقًا لقانون الهيئات المحلية لعام 1997م، والنظام الأساسي لمجالس الخدمات المشتركة رقم (1) لعام 2016، وتخضع لإشراف وسياسات وزارة الحكم المحلي.

ويهدف المجلس إلى توحيد جهود البلديات للارتقاء بمستوى النظافة بطريقة مجدية وفعالة، بهدف تحسين المستوى البيئي ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع إدارة النفايات الصلبة من خلال تنفيذ أنشطة تحافظ على سلامة البيئة.