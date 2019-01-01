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جوارديولا أفضل مدرب في العالم وفالفيردي في المركز السابع

الخميس 13 يونيو 2019 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا أفضل مدرب في العالم وفالفيردي في المركز السابع


وكالات / سما /

نشرت صحيفة “آس” الإسبانية دراسة قام بها موقع “تصنيف المدربين” لأفضل 10 مدربين في العالم موسم 2018 / 2019، واحتل بيب جوارديولا مدربمانشستر سيتي في المركز الأول.

موسم 2018 / 2019 هو الأفضل بكل تأكيد لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، حيث نجح السيتيزين في التتويج بالثلاثية المحلية “الدوري الإنجليزي، وكأس كاراباو، وكأس الاتحاد الإنجليزي”، لذلك حصل جوارديولا على المركز الأول، حيث جمع 82.8 نقطة من أصل 100 نقطة.

وأشارت الصحيفة أن الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول جاء في المركز الثاني برصيد 80 نقطة، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز.

وبالرغم من ابتعاد زين الدين زيدان عن التدريب لفترة، قبل عودته لتدريب ريال مدريد شهر مارس الماضي، إلا أنه جاء في المركز الثالث برصيد 77.6 نقطة.

وجاء إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني بالمركز السابع برصيد 64.4، حيث تفوق عليه الثلاثي جوارديولا، وكلوب، زيدان، بالإضافة إلى ماسيمليانو أليجري، وماوريسيو بوتشيتينو، ودييجو سيميوني.

وجاء ترتيب 10 مدربين كالتالي :

1.بيب جوارديولا “82.8 نقطة”

2. يورجن كلوب “80 نقطة”

3. زيدان “77.6 نقطة”

4. ماسيمليانو أليجري “75.7 نقطة”

5. ماوريسيو بوتشيتينو “73.6 نقطة”

6. دييجو سيميوني “71.5 نقطة”

7. إرنستو فالفيردي “64.4 نقطة”

8. أوناي إيمري “62.1 نقطة”

9. كارلو أنشيلوتي “61.9 نقطة”

10. ماوريسيو ساري “61.6 نقطة”

#جوارديولا

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