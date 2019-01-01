الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من الضفة بينهم ثلاثة أفراد من عائلة واحدة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الخميس، 13 مواطنا من الضفة، بينهم ثلاثة أفراد من عائلة واحدة من مخيم عايدة في بيت لحم، وهم: محمود موسى زرينة، وزوجته ليلى، ونجله موسى.

وأضاف نادي الأسير، ان ستة مواطنين اعتقلوا كذلك من محافظة الخليل، بينهم فتى، وهم: يزن يسري أبو سنينه (30 عاما)، والفتى رمضان محمد جابر (16 عاما)، وهيثم أبو داوود، وشقيقه جمال، بالإضافة إلى بلال هاني عادي، ومحمود عماد اخليل.

ومن بلدة بديا في محافظة سلفيت، اعتقل المواطن عباس سلامة.

يضاف إلى المعتقلين ثلاثة مقدسيين وهم: مدير الإعمار في دائرة الأوقاف بسام الحلاق، وموظف الإعمار محمد الهدرة، والمهندس في دائرة الأوقاف طه عويضة، حيث جرى اعتقالهم من المسجد الأقصى.