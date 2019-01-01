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وظيفة جديدة .. أموال مقابل تعليم الأطفال وهم نيام!

الخميس 13 يونيو 2019 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وظيفة جديدة .. أموال مقابل تعليم الأطفال وهم نيام!


وكالات / سما /

تقدم وظيفة شاغرة جديدة مبلغ 100 جنيه استرليني (140 دولار) في الساعة لمساعدة الأطفال على الاستعداد للامتحانات، من خلال القراءة لهم أثناء نومهم.

وتقوم وكالة "تيوتور هاوس" التعليمية على الإنترنت بتجربة خدمة جديدة، من شأنها أن تسمح للطلاب بالتعلم وهم نيام، عن طريق مراجعة المعلومات والدروس في الرياضيات واللغة الإنكليزية وغيرها من المواد الأساسية.

وسيكون على المعلم شرح الدروس التعليمية للطلاب وهم مستيقظون، ومن ثم تكرار نفس المعلومات أثناء نومهم، حتى يتمكنوا من تنشيط ذاكرتهم، ومراجعة وترسيخ المعلومات التي تعلموها للتو.

ويمكن للمعلم أن يقدم الجلسات في أي وقت من النهار أو الليل، اعتماداً على احتياجات الطالب، ويمكن أن يكون ذلك بشكل شخصي، أو عن بعد عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تكلف الساعة الدراسية 100 جنيه استرليني (140 دولار) للدروس التي تقدم وجهاً لوجه، و50 جنيه (70 دولار) للدروس التي تجري عبر الإنترنت.

#وظيفة #تعليم

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