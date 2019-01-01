5 مسلسلات رمضانية أبطالها متهمون بالسرقة!

وكالات / سما /

واجه عدد من مسلسلات الموسم الرمضاني لعام 2019، الاتهامات بالسرقة من أعمال عُرضت سابقًا سواء كانت عربية أو أجنبية.. بعض الأعمال اتُّهم بسرقة قصة العمل، وبعضها تم اتهامها بسرقة بعض المشاهد، وفي التقرير التالي نرصد أبرز الأعمال التي تم اتهامها بالسرقة.



ولد الغلابة

اكتشف الجمهور اقتباس قصة مسلسل "ولد الغلابة" من المسلسل الامريكي Breaking Bad الذي قام ببطولته النجم براين كرانستون، وسخر مستخدمو الإنترنت من تشابه الأحداث وشخصيات المسلسلين، وهو الاتهام الذي ردّ عليه أحمد السقا في لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، نافيًا الأمر ومؤكدًا أنّ هناك عددًا محدودًا من التيمات الدرامية، لا يمكن لصنّاع الأعمال الفنية تجاوزها، لذا فمن المنطقي أن يكون هناك تشابه في بعضها.



حكايتي

منذ الحلقة الأولى أثار مسلسل "حكايتي" جدلًا كبيرًا، حيث أكد البعض أنّ العمل الذي قام بتأليفه محمد عبد المعطي، مأخوذ من روايه "لاسكالا" للروائية السعودية نور عبد المجيد، مع وجود تغييرات بسيطة في تفاصيل الأحداث، ولم يرد صنّاع العمل على هذه الاتهامات بعد، كما واجهت ياسين صبري اتهامًا بسرقة الملصق الترويجي للمسلسل، من الفيلم العالمي "ديور وأنا"، والذي يحمل الكثير من التفاصيل المتشابهة معه.



الهيبة

لاحظ جمهور المسلسل اللبناني "الهيبة" تشابهًا مع مسلسل Peaky Blinders، من حيث القصة، وكذلك البوستر الدعائي للمسلسل، بسبب ترتيب وقوف الأبطال والملابس، وهو ما دفع البعض لتداول الملصق الدعائي للعمل الأجنبي كتوثيق لفكرة الاقتباس.



البوي

اتهم البعض سلسلة المسلسلات الكوميدية المغربية "البوي" بالسرقة، وذلك بعد تطابق الفكرة والسيناريو مع المسلسل الكوميدي الأمريكي Who's the Boss الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.



الكاتب

قام المؤلف خلدون قتلان باتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضد مسلسل "الكاتب"، مشيرًا إلى أنّ نص مسلسله "الخونة"، قد تم تسريبه، وأنّ "الكاتب" مأخوذ عنه.

وقال قتلان موجهًا كلامه إلى رامي حنا مخرج مسلسل الكاتب: "إنّ الخيانة الأولـى لا يمكن إصلاحها، وهي تثير عن طريق النتائج المتوالدة خيانات أخرى، حيث تبعدنا كل واحدة منها أكثر فأكثر عن نقطـة الخيانـة الأولــى".

وأضاف قتلان : "إلى القارئ الكريم تلك الكلمات ذات المعنى الكبير، كانت للكاتب "ميلان كونديرا" كنتُ قد بدأت بها عام "2013" لتكون بداية ملخص نصّ حمل عنوان "الخونة" .. يقدم نص الخونة قصة "كاتب سيناريو" أطلقتُ عليه لقب "جعفر"، الرجل مصاب باضطراب نفسي "الشيزوفرينيا "، هناك جريمة قتل كانت في بداية الحلقة الأولى، والكثير من التشويق، فالكاتب يغوص في عالم شخوصه، يخلط بين الواقع والخيال في بعض المشاهد، تحاول شخوصه إرجاعه إلى الواقع للردّ على مكالمة هاتفية وأضاف قتلان في بيانه: "أُنجزت النص وتملكته شركة "كلاكيت"، ولكنّ رؤية المنتج العبقري "إياد النجار"، جعلته يحجم عن إنتاجه، ولكن لم تمنعه من إرساله إلى بعض المخرجين للاطّلاع... الأستاذ "رامي حنا" كان أحد المخرجين الذين اطّلعوا على النص، وقد استعان السيد رامي بأحد شخوص "الخونة" سابقًا، في مسلسله "غدًا نلتقي"، رجل يمتهن مهنة مُغسّل الأموات، فتحول الرجل إلى امرأة "وردة" وباتت شخصية رئيسية".

واتهم قتلان رامي بالسرقة بوضوح بقوله: "ويبدو أنّ شهية رامي حنا ما زالت مفتوحة لينهل من نص "الخونة"، فقدّم لنا هذا العام مسلسل "الكاتب" العمل الذي يعتمد على فكرة "الخونة" نفسها، من حيث الفكرة والتكنيك، أشكر الله يا أستاذ رامي أنّ نص "الخونة" مسجل في دائرة حماية الملكية في سوريا منذ عام 2013، وأشكر الله أنّ هنالك قانونًا يدعى "قانون حماية الملكية الفكرية" .