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العراق يعلن رفضه المشاركة في مؤتمر البحرين

الخميس 13 يونيو 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العراق يعلن رفضه المشاركة في مؤتمر البحرين


رام الله / سما /

أعلن العراق عدم مشاركته في "ورشة العمل الاقتصادية"، التي ستُنظم في البحرين في أواخر الشهر الجاري بدعوة أمريكية، مؤكدا تمسكه بموقفه الثابت إزاء القضية الفلسطينية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قوله إن "العراق لن يشارك في مؤتمر البحرين، وذلك يعود لموقفه الثابت من القضية الفلسطينية، وهو حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الموحدة وعاصمتها القدس الشريف، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".

وأكد الصحاف على أن هذه القضية مركزية في الوعي الشعبي والسياسي العراقي وخطاب وزارة الخارجية.

وأعلنت كل من واشنطن والمنامة في بيان مشترك الشهر الماضي عقد "ورشة اقتصادية" في المنامة يومي 25 و26 يونيو للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، ما اعتبره مراقبون بمثابة خطوة أولى لتنفيذ خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن".

وقال البيت الأبيض إن مؤتمر المنامة "فرصة محورية لعقد اجتماع بين الحكومات، والمجتمع المدني، وقادة الأعمال، لتبادل الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات، وحشد دعم من الاستثمارات الاقتصادية المحتملة، التي يمكن أن تتحقق من خلال اتفاقية سلام".

وامتنعت فلسطين عن المشاركة في أعمال هذه "الورشة الاقتصادية" ودعت البلدان العربية إلى مقاطعتها.

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