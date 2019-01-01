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فيديو.. أمازون تتخطى غوغل وآبل

الخميس 13 يونيو 2019 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أمازون تتخطى غوغل وآبل


وكالات / سما /

تخطت عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" شركتي غوغل وآبل في تصنيف "BrandZ" لأقوى 100 علامة تجارية في العالم من حيث القيمة، لعام 2019 المنشور الثلاثاء.

ووصلت قيمة أمازون إلى 315.5 مليار دولار لتنتقل من المركز الثالث إلى الأول الذي احتلته غوغل في 2018، وقد وصلت قيمة الأخيرة إلى 309 مليارات دولار حسب التصنيف.

وحلت آبل في المركز الثاني بقيمة 309.5 مليار دولار. وكانت آبل وغوغل قد تبادلتا المركزين الأول والثاني لمدة 12 عاما.

وقد ارتفعت قيمة أمازون خلال العام الماضي بقيمة 108 مليار دولار، أي بنسبة 52 في المئة، لتحتل الصدارة، حسب شركة "كانتار" التي أعدت هذا التصنيف.

وعزت كانتار هذه القفزة إلى قيامها ببيع عديد من الخدمات، واستثماراتها في عديد من الشركات مثل "أورورا" للسيارات ذاتية القيادة، وشركة عربات النقل الكهربائية "ريفيان" وتوسعها في خدمة النقل الجوي "أمازون "أير".

واشترت أمازن أيضا شركة تقديم خدمات الدواء "بيل باك" بقيمة 753 مليون دولار، وضخت استثمارات في شركة توصيل الطعام "ديليفيرو".

الترتيب:

1- أمازون (315.5 مليار دولار)

2- آبل (309.5 مليار دولار)

3- غوغل (309 مليار دولار)

4- مايكروسوفت (251.2 مليار دولار)

5- فيزا (177.9 مليار دولار)

6- فيسبوك (158.9 مليار دولار)

7- مجموعة "علي بابا" (131.2 مليار دولار)

8- تينسنت الصينية لخدمات الأنترنت والترفيه (130.8 مليار دولار)

9- ماكدونالز (130.3 مليار دولار)

10- AT&T (108.3 مليار دولار )

للإطلاع على قائمة الـ100 كاملة، شاهد هذا الفيديو:

#أمازون #غوغل #ابل

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