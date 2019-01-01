فيديو.. فوزان للمنطار والجلاء في الشاطئية

غزة / سما /

فاز فريقا اتحاد الشجاعية والجلاء على الصداقة وبيت حانون الأهلي تواليا, ضمن منافسات بطولة الشاطئية, التي تجري على ملعب استراحة الشرطة غرب غزة.

وحقق اتحاد الشجاعية فوزا مثيرا على نظيره الصداقة (7-5), لحساب المجموعة الثالثة.

وسجل سباعية "المنطار" علاء عطية "4", وأحمد حرارة, وأحمد الزق, وسالم وادي, بينما أحرز خماسية الصداقة فادي جابر "هدفين", وصائب أبو حشيش, وعاهد أبو مراحيل, وفارس عوض.

ورفع "المنطار" رصيده إلى 3 نقاط في الصدارة مؤقتا, وبقي رصيد الصداقة 3 نقاط في المركز الثاني مؤقتا.

وانتصر الجلاء على منافسه بيت حانون الأهلي (5-2), ضمن المجموعة الرابعة.

وأحرز خماسية الجلاء طلال جندية "هدفين", وأحمد الغزالي "هدفين", وعيد أبو غدين, وسجل هدفي "الحوانين" محمد جودة, ورشيد دبور.

ورفع الجلاء رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأول مؤقتا, وبقي رصيد "الحوانين" دون نقاط في المركز الثالث مؤقتا.