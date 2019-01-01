مطالبات بإقالة مدرب المنتخب الوطني

رام الله / سما /

أثار تعادل المنتخب الفلسطيني مع قيرغيزستان (2-2) وديا, غضب المئات من عشاق "الوطني", بعد المستوى الضعيف, الذي قدّمه الفريق.

وطالب عشاق "الوطني" بضرورة إقالة المدرب نور الدين ولد علي, لا سيما أنه يحقق نتائج جيدة مع المنتخب خلال الفترة التي تولى فيها منصب المدير الفني.

ولم يقدّم منتخب فلسطين أي نتائج تذكر برفقة ولد علي, إذ خرج من الدور الأول لكأس أمم آسيا 2019, كما تراجع بشكل كبير في التصنيف العالمي.

يشار إلى أن "الوطني" هبط للتصنيف الثالث رسميا, وذلك قبل سحب قرعة التصفيات المزدجة, التي ستجري الشهر المقبل.