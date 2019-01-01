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الكشف عن موعد بطولة الطائرة الشاطئية

الخميس 13 يونيو 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن موعد بطولة الطائرة الشاطئية


غزة / سما /

أكد الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة في المحافظات الجنوبية, انطلاق بطولة الشاطئية "المرحوم فتحي أبو عودة" عصر غد الخميس على ملعب الجامعة الإسلامية في غزة.

وذكر اتحاد اللعبة أن القرعة ستجري قبل انطلاق البطولة بساعة تقريبا, إذ يحق لكل نادٍ المشاركة بثلاثة فرق كحد أقصى.

وأوضح أنه سيختار من هذه البطولة, لاعبي المنتخب الوطني للعبة وفقا لترتيب المراكز, لضمان تحديد المشاركين في البطولات الخارجية.

وسيحدد الاتحاد نظام اللعب وفقا لعدد الفرق المشاركة، إذ يدير البطولة حكام معتمدون, وسيتم تطبيق القانون الدولي خلال المباريات.

#الطائرة الشاطئية

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