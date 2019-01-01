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محاولة أخيرة من مانشستر يونايتد لخطف جريزمان

الخميس 13 يونيو 2019 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محاولة أخيرة من مانشستر يونايتد لخطف جريزمان


وكالات / سما /

سيحاول نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للمرة الأخيرة، تقديم إغراء جديد للفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الجاري.

 

ووفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد سيحاول للمرة الأخيرة خطف أنطوان جريزمان من برشلونة، إذ سيلجأ النادي الأحمر للإغراءات المادية، بعدما فشل في إقناعه بلغة العاطفة سابقاً.

وأوضح المصدر المذكور، أن مانشستر يونايتد على استعداد لتقديم (450.000) جنيه استرليني كراتب أسبوعي لأنطوان جريزمان، خاصة وأن الغموض التي يغلف مستقبل اللاعب، يشجع الشياطين الحمر على القيام بهذه الخطوة.

وسبق أن أشارت تقارير بريطانية إلى أن هناك اتصالات مستمرة بين جريزمان والشياطين الحمر، بسبب أن شقيق اللاعب هو أحد مشجعي مانشستر يونايتد، مشيرة إلى أن الجانب العائلي قد يؤثر على قرار المهاجم الفرنسي.

وكان مانشستر يونايتد قد حاول إغراء جريزمان، من خلال إعطائه وعداً بالحصول على القميص رقم 7 الذي يفضله المهاجم الفرنسي منذ أن كان في ريال سوسيداد، لكن يبدو أن هذا الخطاب العاطفي أخفق في تأدية مهمته.

#جريزمان #مانشستر يونايتد

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