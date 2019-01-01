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برشلونة يقرر بيع 8 لاعبين في الميركاتو الصيفي!

الخميس 13 يونيو 2019 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يقرر بيع 8 لاعبين في الميركاتو الصيفي!


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة برشلونة قررت التخلص من عدة لاعبين خلال الميركاتو الصيفي من أجل رفع جودة الفريق بلاعبين جدد والتخلص من أعباء بعض النجوم الذين لا يقدمون الإضافة المطلوبة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هناك 11 لاعب غير مرغوب بهم في برشلونة، ثلاثة منهم سيرحلون بشكل تلقائي وهم برينس بواتينج وجيسون موريلو بسبب انتهاء فترة إعارتهما، بالإضافة إلى توماس فيرمايلين الذي انتهى عقده مع النادي.

وأضاف التقرير أن برشلونة سيعرض 8 لاعبين للبيع هذا الصيف، منهم لاعبين كبار مثل إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي، وفيليب كوتينيو، والهدف من بيع هذا الثلاثي هو التخلص من رواتبهم المرتفعة، والحصول على سيولة من أجل تمويل صفقات أخرى، وذلك بعد الأداء السيء الذي قدموه في الموسم المنصرم.

كذلك سيتخلى البرسا عن الحارس الثاني ياسبر سيليسن الذي يطلب الرحيل لرغبته باللعب بشكل منتظم، وسيشمل ذلك أيضاً أندريه جوميز ونيلسون سيميدو ومالكوم.

وينوي برشلونة أيضاً بيع اللاعبين الذين انتهت فترة إعارتهما في الدوري الإنجليزي وهما أندريه جوميز ودينيس سواريز، فلم يعد لهما مكان في المشروع الجديد للنادي.

#برشلونة

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