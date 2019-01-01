أول تعليق من ميندي بعد الانضمام إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

علق فيرلان ميندي نجم فريق نادي ريال مدريد الإسباني الجديد على انضمامه بشكل رسمي إلى صفوف النادي الملكي.

وكان الميرينجي قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً ليكون خامس صفقات اللوس بلانكوس في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعمل السيد فلورنتينو بيريز رئيس النادي على تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية من أجل العودة للمنافسة على الألقاب الكبيرة في الموسم المقبل، بعد خسارة كل شيء الموسم المنقضي بل والخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد شبان أياكس أمستردام الهولندي، بعد السقوط في ملعب سانتياجو بيرنابيو، أمام الأنصار برباعية !.

اللاعب القادم من ليون الفرنسي كتب عبر حسابه الموثق على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، تويتر “أنا فخور جداً ويشرفني التوقيع للنادي الأكبر في العالم والانضمام إلى مدرب سوف يجعلني أتقدم”.

وأضاف “أود شكر ليون، رئيسه، موظفيه، أنصاره، وفي المجمل، النادي بأكمله وزملائه في الفريق خلال هذه العامين الأخيرين. أتمنى لكم الأفضل”.

وتابع “لا أنسى أسرتي، أقاربي، المدربين وكل من رافقوني”.