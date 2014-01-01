ماريو جوتزه يعلق على ارتباطه بالانتقال إلى أرسنال

وكالات / سما /

علق ماريو جوتزه نجم فريق نادي بوروسيا دورتموند الألماني على أنباء ارتباطه بالانتقال إلى صفوف أرسنال الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً إلى سيجنال إيدونا بارك في 2016 بعد الفشل في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية في بايرن ميونخ الألماني.

وبدأ صاحب الهدف الأغلى في كأس العالم 2014، هدف تتويج الماكينات الألمانية باللقب على حساب أرجنتين ليونيل ميسي، الموسم الماضي بصورة سيئة، حيث كافح ضد مشاكل الإصابة والمرض، ولكنه استعاد عافيته وكان جزءً من فريق دورتموند الذي نافس البايرن على لقب الدوري الألماني حتى الجولة الأخيرة.

وفي ظل ارتباطه بالانتقال إلى صفوف مدفعجية لندن هذا الصيف، قال “أنا أسمع دائماً هذه الشائعات، إنها تخرج كل عام”.

وأضاف “الجميع له قيمته والنادي عليه أن يقرر من يناسب أين”.

ويعمل دورتموند على تجديد عقد جوتزه الذي ينتهي الصيف القادم، وصرح الرئيس التنفيذي لأسود الفيستيفاليا، فاتزكه في هذا الصدد في مايو إلى صحيفة بيلد الألمانية الشهيرة قائلاً “هدفنا بالنسبة لماريو هو أن يبقى معنا. لقد تطور بشكل إيجابي جداً في الأسابيع القليلة الأخيرة”.