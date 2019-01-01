  1. الرئيسية
  2. الرياضة

صفقة تبادلية بطلها بول بوجبا تلوح في الأفق

الخميس 13 يونيو 2019 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صفقة تبادلية بطلها بول بوجبا تلوح في الأفق


وكالات / سما /

أفادت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” أن صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين نادي يوفنتوس الإيطالي، ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بطلها بول بوجبا.

وادعت العديد من المصادر الإيطالية أن المدير الرياضي للسيدة العجوز باراتيسي سافر إلى لندن للاجتماع مع إدارة تشيلسي بشأن ماوريسيو ساري.

ومع ذلك ، يصر الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو على أنه التقى أيضًا بمسؤولين في مانشستر يونايتد في مكاتبهم بلندن وطرح موضوع بوجبا لأول مرة. ويرتبط النجم الفرنسي بالعودة إلى تورينو منذ أشهر، لكن التواصل غير رسمي كان مع اللاعب فقط.

وتعتبر هذه هي أول خطوة فعلية من يوفنتوس للتعاقد مع بول بوجبا. ومن الممكن أن يعرض النادي الإيطالي على الشياطين الحمر صفقة تبادلية لتسهيل الانتقال.

ويحظى الظهير الأيمن البرتغالي كانسيلو بإعجاب كبير في مانشستر يونايتد، كما أن هناك اهتمام من الغريم مانشستر سيتي، وتقدر قيمته بحوالي 60 مليون يورو، وقد يتم تضمينه في الصفقة لتخفيض مطالب مانشستر يونايتد الذي يقدر قيمة نجمه الفرنسي بـحوالي 150 مليون يورو.

#بول بوجبا

الأكثر قراءة اليوم

مسؤولون إسرائيليون يبدون استهجانهم لتحركات حماس بغزة

اشتيه: للمرة الاولى تمت مساواة رواتب غزة والضفة ويتحدث عن المخرج الأساسي من الأزمة المالية

بعد تصريحات واشنطن.. المغرب والاردن توضحان حقيقة مشاركتهما في مؤتمر المنامة الاقتصادي

"كان": تكثيف إطلاق البالونات تصعيد متعمد من حماس والجيش يستعد للرد

تنويه هام لطلبة الثانوية العامة "الانجاز" 2019 في فلسطين

الاحتلال يقرر إغلاق البحر بشكل كامل على قطاع غزة حتى إشعار آخر

السلطة توضح موقفها من الاموال والمشاريع التي سيتم الإعلان عنها بورشة المنامة

الأخبار الرئيسية

دبابات على حدود غزة

وزير إسرائيلي : الأسابيع المقبلة مصيرية إما حرب عنيفة مع غزة أو تهدئة

بحر غزة

توتر في غزة قبل استئناف مسيرات العودة واتصالات لاحتواء الموقف

رواتب- ارشيف

الاحتلال يمنع ادخال الاموال القطرية إلى غزة و يبعث برسالة الى العمادي وهذا ما جاء فيها ..

حماس - اسرائيل

مسؤول كبير في حماس: لا نشعر أن إسرائيل تحترم الاتفاقيات و الموقف سيتصاعد

قصف غزة -ارشيفية

اطلاق صاروخ من غزة على "اشكول" و الاحتلال يشن غارات جوية على القطاع