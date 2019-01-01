صفقة تبادلية بطلها بول بوجبا تلوح في الأفق

وكالات / سما /

أفادت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” أن صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين نادي يوفنتوس الإيطالي، ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بطلها بول بوجبا.

وادعت العديد من المصادر الإيطالية أن المدير الرياضي للسيدة العجوز باراتيسي سافر إلى لندن للاجتماع مع إدارة تشيلسي بشأن ماوريسيو ساري.

ومع ذلك ، يصر الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو على أنه التقى أيضًا بمسؤولين في مانشستر يونايتد في مكاتبهم بلندن وطرح موضوع بوجبا لأول مرة. ويرتبط النجم الفرنسي بالعودة إلى تورينو منذ أشهر، لكن التواصل غير رسمي كان مع اللاعب فقط.

وتعتبر هذه هي أول خطوة فعلية من يوفنتوس للتعاقد مع بول بوجبا. ومن الممكن أن يعرض النادي الإيطالي على الشياطين الحمر صفقة تبادلية لتسهيل الانتقال.

ويحظى الظهير الأيمن البرتغالي كانسيلو بإعجاب كبير في مانشستر يونايتد، كما أن هناك اهتمام من الغريم مانشستر سيتي، وتقدر قيمته بحوالي 60 مليون يورو، وقد يتم تضمينه في الصفقة لتخفيض مطالب مانشستر يونايتد الذي يقدر قيمة نجمه الفرنسي بـحوالي 150 مليون يورو.