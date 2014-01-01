تجريف مساحات من اراضي عصيرة القبلية لصالح معسكر للاحتلال

نابلس / سما /

جرفت آليات الاحتلال، اليوم الخميس، مساحات من اراضي عصيرة القبلية جنوب نابلس؛ بهدف توسعة معسكر تابع لجيش الاحتلال.

وقال رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية، حافظ صالح ، إن جرافات تابعة لجيش الاحتلال، تقوم بأعمال تجريف لأراض تقدر مساحتها بنحو خمسة دونمات ونصف محاذية للمعسكر المقام في المنطقة الجنوبية من اراضي البلدة.

وأضاف، أن المعسكر الذي اقيم في العام 2014، شهد اعمال توسعة في العام 2018، واليوم عادوا لتجريف المزيد من اراضي المواطنين.

واكد صالح أن قوات الاحتلال سلمت قرارا بتمديد وضع اليد على الاراضي حتى العام 2021، مع التعديل على حدود المعسكر.