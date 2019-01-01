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الاحتلال يعتقل مواطنين ويفتش منازل في الخليل

الخميس 13 يونيو 2019 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، مواطنين، وفتشت عدة منازل في "حارة الشيخ" بمدينة الخليل .

وافادت مصادر أمنية  بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يزن يسري أبو سنينة (30 عاما) ورمضان محمد نعمان جابر (16 عاما) بعد تفتيش منزليها والعبث بمحتوياتها.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في الحي عرف من اصحابها، خليل عبد العزيز، وناجي القواسمي وعبثوا بمحتوياتها.

من جهة اخرى، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل محافظة الخليل سيما على جسر حلول شمال المدينة، ومدخل بلدة اذنا غرب المحافظة، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

#الاحتلال

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