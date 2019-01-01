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الاحصاء: ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في أيار المنصرم

الخميس 13 يونيو 2019 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في أيار المنصرم


رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعاً نسبته 0.43% خلال شهر أيار 2019 مقارنة مع شهر نيسان 2019، بواقع 1.89% في القدس، وبنسبة 1.12% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضاً مقداره 0.14% في الضفة الغربية.

وأوضح الاحصاء أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار خدمات الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 8.63%، وأسعار خدمات المطاعم والإقامة بنسبة 1.15%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.12%، رغم انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 19.95%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 16.58%، وأسعار الدرنيات بمقدار 9.75%، وأسعار البيض بمقدار 5.26%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.86%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.13%، وأسعار الغاز بمقدار 0.73%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر أيار 2019 مع شهر أيار 2018 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 2.82%، بواقع 2.83% في قطاع غزة، وبنسبة 2.43% في القدس، وبنسبة 2.37% في الضفة الغربية.

وأشار الاحصاء إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس سجل ارتفاعاً نسبته 1.89% خلال شهر أيار 2019 مقارنة مع شهر نيسان 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار خدمات الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 7.12%، وخدمات المطاعم والإقامة بنسبة 6.81%، والفواكه الطازجة بنسبة 6.64%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 5.83%، والغاز بنسبة 4.45%، والسلع ضمن مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.12%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 2.42%، والزيوت النباتية بنسبة 1.82%، والأرز بنسبة 1.55%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بنسبة 1.30%، رغم انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 26.89%، والبيض بمقدار 7.10%، واللحوم الطازجة بمقدار 1.89%، والدجاج الطازج بمقدار 0.73%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 1.12% خلال شهر أيار 2019 مقارنة مع شهر نيسان 2019، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 18.85%، وأسعار خدمات الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 8.56%، والفواكه الطازجة بنسبة 4.67%، واللحوم الطازجة بنسبة 3.76%، رغم انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 23.27%، وأسعار الدرنيات بمقدار 17.83%، والخضروات الطازجة بمقدار 15.95%، والأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.75%، والغاز بمقدار 1.24%.

في حين سجل، الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.14% خلال شهر أيار 2019 مقارنة مع شهر نيسان 2019، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 19.14%، والخضروات المجففة بمقدار 16.60%، والدجاج الطازج بمقدار 9.16%، والبيض بمقدار 8.13%، والدرنيات بمقدار 6.42%، والفواكه الطازجة بمقدار 6.08%، والغاز بمقدار 1.09%، رغم ارتفاع أسعار خدمات الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 9.02%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.07%.

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