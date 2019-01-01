دراسة تكشف أن نصف الإسرائيليين يفضّلون رفع الحصار عن قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

كشفت دراسة جديدة أجراها المعهد الأكاديمي للإصلاحات الهيكلية، أن ما يقرب من نصف الإسرائيليين، يؤيدون رفع الحصار المفروض منذ 12 عاماً على قطاع غزة.

واستطلعت الدراسة آراء عينة من 608 إسرائيليا: يهودًا وعربًا، حول مواقفهم تجاه غزة ووضعها الاقتصادي، ونجاعة سياسة إسرائيل تجاه القطاع، والحلول الممكنة للأزمات الاقتصادية والإنسانية هناك.

ووجد الاستطلاع، أن 65٪ من المستطلعة آراؤهم، يرون أن حماس هي المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية في القطاع، وأن 7٪ منهم ألقوا باللوم على السلطة الفلسطينية في ذلك، بينما حمّل 4٪ إسرائيل المسؤولية عن الأزمة.

ووفقًا للاستطلاع، فقد اعتقد 51٪ من المشاركين، أنه ينبغي على إسرائيل، أن تهتم بالوضع الاقتصادي والإنساني في القطاع، لكنهم أبدوا أكثر ترددًا، عندما تعلق الأمر بالخطوات التي ينبغي على الحكومة الإسرائيلية اتخاذها، مفضلين أن يتدخل رجال الأعمال من القطاع الخاص أو الدول الأخرى بدلاً من إسرائيل.

كما وجاء في الاستطلاع، أن 60٪ من المشاركين، أقروا بأن الفقر والبطالة والمصاعب الاقتصادية، تزيد من تأثير التطرف على السكان، أكثر من العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وقال المدير التنفيذي للمعهد أيسر باروخ غورفيتش، "تثبت الدراسات، أن معظم الإسرائيليين يدركون الحاجة إلى إعادة التفكير في السياسة تجاه غزة. على الرغم من المخاوف الأمنية، يدرك الجمهور الإسرائيلي، حقيقة أن الصعوبات الاقتصادية في غزة تؤدي إلى عنف، وأن حل هذا الوضع، يمثّل أولوية ملحة لإسرائيل".

وأضاف "إذا كان القادة الإسرائيليون يريد استخدام ذكائهم، فليحثوا بشكل عاجل، على إعادة التأهيل الاقتصادي لغزة، لإن الدراسات، تُظهر أنهم سيتمتعون بدعم جزء كبير من الجمهور الإسرائيلي، مقابل ذلك".